中職》統一獅延長賽7：6勝台鋼雄鷹 朱迦恩4分打點獲選MVP

朱迦恩。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天在亞太主球場迎戰台鋼雄鷹，逼出亞太啟用後的第1場延長賽，也是中職本季第3場延長賽，獅隊於10局下重啟反撲，先靠朱迦恩適時安打三度追平，再靠陳聖平賣力撲壘沒讓台鋼完成雙殺，以7：6擊敗台鋼，中止4連敗與在主場、亞太球場的5連敗。

獅隊打完3局雖以3：0領先，但洋投喬登投完第2局因為二頭肌緊繃，只投3局就被換掉，台鋼把握獅隊第4局就啟動本土牛棚，5局上靠吳念庭2分打點安打與暴投灌進3分一舉追平，7局上靠魔鷹首次在亞太開砲以5：3首次超前，獅隊8局下靠朱迦恩回敬2分彈讓兩隊再次打平。

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進入延長賽，台鋼10局上靠林家鋐安打以6：5再次超前，獅隊10局下最後反攻，先靠朱迦恩適時安打三度扳平，陳聖平擊出內野滾地球，台鋼眼看要策動雙殺，陳聖平以頭部滑壘撲進一壘，經重播輔助判決確定安全上壘。

朱迦恩4打數3安打含1轟，貢獻4分打點中的3分是在後段幫助球隊追平，本季第2次獲選單場MVP，2局下還成為聯盟第15000次盜壘成功的締造者。

朱迦恩2分砲。（記者李惠洲攝）

朱迦恩2分砲。（記者李惠洲攝）

陳聖平賣力撲壘沒讓台鋼完成雙殺，以7：6擊敗台鋼。（記者李惠洲攝）

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