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網球》球王辛納拒絕被爆冷！馬德里開胡延續大師賽23連勝

2026/04/25 07:06

辛納。（路透）辛納。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）克服慢熱開局，歷經3盤激戰終以6：7（6：8）、6：1、6：4大逆轉會外賽殺入的法國黑馬邦齊（Benjamin Bonzi），義大利世界球王在馬德里網賽驚險開胡，也延續大師賽23連勝紀錄。

「我今天打得很艱難，但賽前我就知道這是非常特別的場地，比賽條件也很特殊。」這項男女共站、ATP千分等級紅土大師賽，正在西班牙首都進行，頭號種子辛納首輪免戰，次輪初登場陷入苦戰，所幸他回穩反撲壓制住頑強的邦齊，總算朝著史上首度連贏5項大師賽冠軍的目標邁出第一步，「不過我相信每天都會有所不同，所以希望下一輪有所進步。我努力保持冷靜，這也是我今天獲勝的原因。」辛納32強對手，則為同樣會外賽晉級的丹麥新世代默勒（Elmer Moller）。

24歲的辛納近況甚佳，自去年11月巴黎、今年印地安泉、邁阿密和蒙地卡羅以來，已經完成大師賽4連冠壯舉，由於被譽為新世代雙雄的西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）飽受右腕傷勢所苦，確定提前結束紅土賽季，並放棄尋求羅馬大師賽和法國公開賽衛冕，這讓辛納可望續保全球第1排名，並成為這幾項大賽的奪冠熱門。

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