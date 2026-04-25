NBA季後賽》2連敗的火箭又有壞消息 杜蘭特因傷確定缺席G3！

杜蘭特。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，火箭在系列賽以0比2落後湖人。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，火箭37歲球星杜蘭特（Kevin Durant）因左腳踝扭傷，今天系列賽第3戰確定無法上場。

杜蘭特因右膝挫傷缺席系列賽首戰，他在G2出賽41分鐘，全場12投7中拿到23分為全隊最多，但發生多達9次失誤創生涯季後賽單場最差表現，火箭最終以94比101輸球，系列賽陷入0比2的劣勢。

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火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）今天賽前受訪表示，杜蘭特是在系列賽第2戰第四節剩下7分20秒追防湖人射手肯納德（Luke Kennard）時受傷，當下杜蘭特並沒有退場。

烏多卡說，「我們看了那個PLAY後才知道受傷時間。他撐完了比賽，顯然當時腎上腺素還在，身體也還算靈活。但賽後開始腫脹、有些壓痛，接下來一、兩天情況變得更嚴重。」

如今杜蘭特確定缺席系列賽第3戰，烏多卡希望球隊要打得更有侵略性、更有自信，保持進攻模式。

此外，湖人後衛「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）今天也因傷缺席系列賽第3戰。湖人一哥東契奇（Luka Doncic）因左大腿後肌二級拉傷，持續缺陣。

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