自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》2連敗的火箭又有壞消息 杜蘭特因傷確定缺席G3！

2026/04/25 07:42

杜蘭特。（資料照，路透）杜蘭特。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，火箭在系列賽以0比2落後湖人。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，火箭37歲球星杜蘭特（Kevin Durant）因左腳踝扭傷，今天系列賽第3戰確定無法上場。

杜蘭特因右膝挫傷缺席系列賽首戰，他在G2出賽41分鐘，全場12投7中拿到23分為全隊最多，但發生多達9次失誤創生涯季後賽單場最差表現，火箭最終以94比101輸球，系列賽陷入0比2的劣勢。

火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）今天賽前受訪表示，杜蘭特是在系列賽第2戰第四節剩下7分20秒追防湖人射手肯納德（Luke Kennard）時受傷，當下杜蘭特並沒有退場。

烏多卡說，「我們看了那個PLAY後才知道受傷時間。他撐完了比賽，顯然當時腎上腺素還在，身體也還算靈活。但賽後開始腫脹、有些壓痛，接下來一、兩天情況變得更嚴重。」

如今杜蘭特確定缺席系列賽第3戰，烏多卡希望球隊要打得更有侵略性、更有自信，保持進攻模式。

此外，湖人後衛「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）今天也因傷缺席系列賽第3戰。湖人一哥東契奇（Luka Doncic）因左大腿後肌二級拉傷，持續缺陣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中