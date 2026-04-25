中職》冰凍三尺非一日之寒 平野惠一深入剖析兄弟困境

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣大賽常客中信兄弟開季戰績5勝12敗暫居墊底，象迷批評聲浪四起，兄弟日籍總教練平野惠一說，其實這都在預料之內，球團早有預防，能力所及的事都做了，但還是發生了，這點比較可惜。

兄弟是近年中職常勝軍，過去7年6度打進台灣大賽奪3冠，平野表示，其實2、3年前就講過，一支強隊如果一直維持現狀的話，是沒辦法一直贏下去的，會面臨主力球員高齡化及傷勢問題，其他球隊不干落於人後，一定會努力補強，「我們球隊正面臨這個問題，必須讓新血上來，球團也有危機意識，每次教練團提出這樣的問題，球團都給我們最大限度的支持。」

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中職其他球隊透過各種方式大力補強，兄弟戰力補強步調相對較緩，平野指出，由於近年球隊戰績好，選秀順位較後面，沒辦法選到更多好手，加上新球隊味全龍和台鋼雄鷹加入，為了平衡各隊戰力，非保護名單的選手會被選走，現在中職的趨勢是，各隊主力球員會在FA之前簽大約、長約，有FA資格的選手，他們的條件不見得符合需求，所以補強並不容易，在這種情況下養成就顯得很重要，這還需要一些時間。

近年味全龍、台鋼雄鷹擴編選秀挑走的兄弟球員，包括內野手吳東融、曾陶鎔、杜家明和陳文杰，兄弟外野手陳子豪行使FA轉戰龍隊，季後被放在60人保護名單，被各隊撿走的球員則有左投李吳永勤、內野手林智勝、王勝偉、馬鋼和外野手林書逸，FA補進陳俊秀，但也失去右投陳柏豪。

兄弟養成年輕球員的困難點，平野直言，「我們被要求是一支常勝軍，所以不能放掉戰績去養成年輕選手，可能會有些人說，你們有很多年輕選手啊，怎麼不用？可是戰績不用管嗎？ 如果戰績好壞沒關係的話，我當然希望給他們更多比賽機會吸取經驗，然而現況是兼顧養成和戰績，對我們而言其實滿困難的。」

2022年平野加入兄弟教練團，2024年接任總教練，連兩年執教單季拿下至少70勝，中職史上第一人，這兩年都打進台灣大賽奪1冠。

平野強調，他來球隊第5年，如果一直在做同樣的事，只想維持現狀，這樣不可能永遠都在頂端，一定會掉下來的，只是兄弟是一支必須兼顧戰績的強隊，被要求要奪冠、連霸，每一場比賽都要贏，所以很難放年輕球員在場上，真正給年輕選手的機會較少。

「為什麼當初球團找我來台灣？後來又讓我當總教練？」平野說，球團希望他做的事就是嚴格教育球員，建立一支強隊，雖然球隊狀況不是那麼好，但他覺得現在做的一切反而更有價值。

訪談接近尾聲，平野語重心長地說，「希望球迷用更冷靜、更深入的視角去看這支球隊（兄弟），還有其他球隊，各隊很努力做補強，實力變得愈來愈強，畢竟他們之前在下面，目標都是往上，而我們都在上面，一定想把我們拉下來，所以必須做改變。」

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