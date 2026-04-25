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中職》昔日受日職巨人球探關注 富邦左投陳品宏懷抱遠大夢想

2026/04/25 09:04

陳品宏。（資料照，記者陳逸寬攝）陳品宏。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕21歲的富邦悍將左投陳品宏，本季先發2場戰績0勝1敗、防禦率3.86，表現可圈可點，事實上他在大學時期受到日職讀賣巨人球探關注，後來選擇投入中職選秀，未來目標向徐若熙、古林睿煬看齊，希望有朝一日能進軍日本職棒。

因為老爸愛看棒球比賽，天生右撇子的陳品宏，耳濡目染下也迷上棒球，兒時父子倆常在公園傳接球、投打對決，有一天老爸告訴他，「左手比較稀有，你練練看左手傳球吧！」陳品宏還真的「硬練」有成，成就日後富邦左投，他笑說，「還好當初有聽爸爸建議，不然現在我應該沒辦法打職棒。」

陳品宏在仁善少棒、仁和青少棒主守外野，偶爾客串投手，到大溪高中才專職投球，最快球速138公里，高中畢業投入選秀落榜，他表示，當時不會感到失落，畢竟高三腰傷有一段時間沒比賽，成績普通，因此難受球探關注。

陳品宏透露，高中畢業經引薦到花蓮接受前職棒投手張志強指導，為期1個半月，學會如何發力投球和心理層面的東西，後來到北市大進入國家培訓隊，接受周宗志教練指導，獲益良多，「他應該是最會教投手的業餘教練，從周教練身上挖寶，真的學到很多東西，包括平常傳接球就要用全力丟，以及投球後如何讓身體有效恢復。」

陳品宏就讀北市大期間，當時日職巨人球探關注3名台灣業餘投手，除了陳品宏，還有平鎮高中左投黃錦豪、國體大右投曾偉喆，最終與黃錦豪簽下育成選手合約。

陳品宏說，當時巨人球團只有關注，並沒有實際開價，他曾請教張志強和高中教練鄭錦繁的意見，得到的答案是，「你先挑戰中職，等投出成績，未來再挑戰日職不遲。」2024年他再次叩關中職選秀獲富邦第4輪指名，簽約金310萬。

剛進職棒陳品宏已擠進富邦先發輪值，表現令人激賞，本季他的最快球速143公里，直球均速約140公里左右，滑球、變速球均速約129公里，他說，進來才知道職棒真的不簡單，要學的東西還很多，大學至今他有長期配合的營養師調配餐飲，希望吃得健康，畢竟「吃」也是一種訓練，能反應在場上表現，同時盡量避免吃油炸類食物、喝含糖飲料，今年休賽季他計畫赴美自主訓練強化，「就是磊哥（廖任磊）去的那一家，在亞特蘭大，他覺得效果很不錯。」

懷抱挑戰日職的遠大夢想，陳品宏必須先在中職投出佳績，再來談下一步，他說，「其實我的天份不是很好，算是苦練型的選手，努力才會被看見，教練跟我說，之後想去日本打球，現在就必須要有務實且明確的作法，我會好好努力。」

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