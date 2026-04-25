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MLB》藍鳥41歲塞揚名投薛哲慘失7分、ERA破9 岡本和真開轟成空響

2026/04/25 10:46

薛哲。（美聯社）薛哲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日本好手岡本和真今天擊出一發陽春砲，本季第4轟出爐，但藍鳥41歲三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）先發僅投2.1局狂失7分，藍鳥最終在主場以6比8敗給守護者。

薛哲首局就遇到亂流，守護者開路先鋒施尼曼（Daniel Schneemann）首打席開轟，瓦勒拉（George Valera）敲帶有2分打點的二壘安打、接著馬丁尼茲（Angel Martínez）擊出兩分砲，讓薛哲第1局就失掉5分。

藍鳥1局下包含桑契斯（Jesus Sanchez）的陽春砲在內追回2分，第2局岡本和真擊出中外野陽春砲，這一轟的擊球初速為109.9英哩（約176.8公里），飛行距離為430英呎（約131公尺）。不過，薛哲第3局被馬丁尼茲擊出兩分砲後，也讓薛哲被打退場。藍鳥最終吞下2連敗。

薛哲僅投2.1局被敲6安，包含挨了3發全壘打，失掉7分，丟3次保送，沒有送出任何一次三振，吞本季第3敗，賽後防禦率為9.64。

岡本和真開轟。（路透）岡本和真開轟。（路透）

岡本和真全場3打數2安，包含一發陽春砲，有1分打點，三振、保送各1次，賽後打擊率為2成22，整體攻擊指數（OPS）為0.685。

守護者右投威廉斯（Gavin Williams）主投6局失6分，收本季第4勝。終結者C.史密斯（Cade Smith）1局無失分，收本季第6次救援成功。

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