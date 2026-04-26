佐佐木朗希拚本季首勝、陳傑憲乘勝追擊 今日賽事預告與轉播

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，甫奪10連勝小熊VS道奇，雙方先發投手推出瑞伊（Colin Rea）對決「令和怪物」佐佐木朗希，後者也將尋求本季個人首勝；另外洋基VS太空人，台灣好手鄧愷威是否有望登板，生涯首戰目前7連勝氣勢正旺的條紋軍團？大家千萬不要錯過了。

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NBA季後賽有2場轉播，老鷹接連以1分險勝尼克之後，首輪已取得2：1領先，今日主場力拚聽牌機會，明星後衛布朗森（Jalen Brunson）則痛定思痛，尋求率領客軍扳平戰局。至於苦吞2連敗的金塊，客場再戰灰狼已無退路，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）得回神反彈，才能避免陷入絕境，精彩戰況令人期待。

中職有3場賽事，統一獅和台鋼雄鷹都派出本土投手，將由郭俊麟對決王維中；昨苦吞3連敗的富邦悍將，再戰本季首度3連勝的中信兄弟，則推出日籍投手鈴木駿輔VS洋投黎克；此外還有樂天桃猿大戰味全龍，「台灣隊長」陳傑憲能否延續回歸一軍的精彩演出？熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07：00 小熊 VS 道奇 愛爾達體育2台

10：00 洋基 VS 太空人 D-LIVE 愛爾達體育2台

NBA季後賽

06：00 尼克 VS 老鷹 緯來體育

08：30 金塊 VS 灰狼 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

16：00 台鋼雄鷹 VS 統一獅 愛爾達體育1台、DAZN1

17：00 富邦悍將 VS 中信兄弟 緯來體育

17：00 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN2

TPBL

14：30 夢想家 VS 雲豹 緯來體育、MOMOTV 、YouTube

17：00 特攻 VS 戰神 MOMOTV 、YouTube

PLG

17：00 勇士 VS 洋基工程 民視第1台、YouTube

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