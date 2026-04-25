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桌球》青奧選拔賽撞期世團賽 17歲國泰小將吳映萱被迫提前返國

2026/04/25 16:14

國泰小將吳映萱面臨世團賽和青奧選拔賽撞期的難題。（取自WTT官網）國泰小將吳映萱面臨世團賽和青奧選拔賽撞期的難題。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2026年世界團體桌球錦標賽4月28日至5月10日將在英國倫敦舉行，但桌球協會日前公布2026年達卡青年奧運國手選拔賽競賽規程，將選拔賽日期訂在5月10、11日，這也迫使17歲的國泰小吳映萱必須提前結束世團賽行程，趕回台灣參加青奧選拔。國泰隊教練劉俊麟痛批，桌協在決定選拔日程時，未事先徵詢各隊或教練意見就定案，也沒有考量選手的體能及時差恢復問題，罔顧選手權益。

今年青奧將於10月31日至11月5日在塞內加爾首都達卡登場，劉俊麟表示，他們在4月20日接獲桌協選訓委員會通知，青奧國手選拔賽訂於5月10、11日舉行，吳映萱因參加世錦賽恐來不及趕回來參加青奧選拔，已向運動部報備，核准她可以提前返國，但直到4月23日，目前在左營國訓中心集訓的台灣隊教練，仍不知道有選手要提前離隊。

劉俊麟昨天也向桌協秘書長葉國欽反映，世錦賽是重大比賽，為何不把青奧選拔安排在世錦賽之後。桌協選訓委員則表示已詢問其他兩個球團，但都不同意更換選拔賽時間，堅持原定日程，並要求吳映萱盡快決定回國日期。

劉俊麟表示，首次入選世錦賽國手的吳映萱，對於這場大賽非常期待，但如今為了回國參加青奧選拔賽，必須提前在5月5日返國，根據世錦賽的賽程，若台灣女子隊一路挺進16強，吳映萱將無法上場，對她來說非常不公平，台灣隊也只剩4人應戰。

劉俊麟質疑，桌協把青奧選拔賽和世錦賽比賽日期安排得相當緊湊，且倫敦和台灣還有7個小時時差，根本沒有考量到選手的體能和時差恢復問題。選拔日期在報名截止前仍有調整空間，桌協卻未先徵詢各隊或教練意見就定案，且日期的訂定也以影響人數為優先考量，而非賽事重要性或選手權益。

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