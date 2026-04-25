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中職》千公斤WBC級天幕帳出動 為台中洲際球場撐起不落雨的天空（圖輯）

2026/04/25 17:21

雨季攻防戰，洲際球場球僮與千公斤天幕帳的日常。（記者廖耀東攝）雨季攻防戰，洲際球場球僮與千公斤天幕帳的日常。（記者廖耀東攝）

〔記者廖耀東／台中報導〕台中陰雨綿綿之際，一場與時間賽跑的「場邊任務」正在悄然進行。位於台中的台中洲際棒球場，每逢降雨啟動備案時，重達上千公斤、被稱為「WBC等級」的巨型天幕帳（防水帆布）便成為守護球場的關鍵主角，為即將開打的賽事撐起一片「不落雨的天空」。

這面重量驚人的大型帆布，需動員15至20名球僮與現場工作人員合力收整。作業一開始，眾人先將帆布翻面，迅速排除表面積水，避免吸水後重量倍增；接著進行多次對折，縮小面積、利於後續操作。隨後由滾桶軸登場，在帆布上方來回滾動，將內部殘留空氣擠出，使帆布在捲收時更加緊密穩固。最後，全體人員齊心出力，以「捲軸」方式將帆布與滾桶一同收起，整齊靠牆收納，整個流程講求節奏與默契，任何一環失誤都可能影響開賽進度。

相較室內場館如台北大巨蛋不受天候干擾，洲際球場身為露天場地，更仰賴這套高強度人工作業來維持場地品質。尤其在雨季期間，帆布反覆鋪設與收整，讓球僮工作量大幅增加，也考驗團隊協作與臨場應變能力。

一名球僮威栩表示，雖然雨天作業辛苦，衣服常常濕透，但看到球迷最終仍能順利進場觀賽，內心相當有成就感。他笑說，自己就像球賽中的「小螺絲釘」，默默支撐整場賽事運作。踩在帶著泥土與雨水的場地上工作，也讓他感受到露天球場獨有的真實氛圍。

當比賽順利開打，觀眾或許只看見場上的精采對決，卻不知這片乾爽球場背後，是一群人合力搬動千公斤天幕帳的努力成果。

雨天攻防戰，除了蓋帆布，用海綿吸水整理場地，也是相當講究的功課。（記者廖耀東攝）雨天攻防戰，除了蓋帆布，用海綿吸水整理場地，也是相當講究的功課。（記者廖耀東攝）

台中陰雨天放晴，千斤「天幕帳」收拾的步驟一：球僮與洲際工作人員把帆布翻面，傾倒上面的積水。（記者廖耀東攝）台中陰雨天放晴，千斤「天幕帳」收拾的步驟一：球僮與洲際工作人員把帆布翻面，傾倒上面的積水。（記者廖耀東攝） 

步驟二：把大帆布轉回另一面後，再次張開大帆布。（記者廖耀東攝）步驟二：把大帆布轉回另一面後，再次張開大帆布。（記者廖耀東攝） 

步驟三：將大帆布對摺再對摺，成爲一個較佳的尺寸。（記者廖耀東攝）步驟三：將大帆布對摺再對摺，成爲一個較佳的尺寸。（記者廖耀東攝） 

步驟四：球僮及工作人員將滾桶軸在已對摺好的「天幕帳」上來回滾動，排除帳內多餘的空氣。（記者廖耀東攝）步驟四：球僮及工作人員將滾桶軸在已對摺好的「天幕帳」上來回滾動，排除帳內多餘的空氣。（記者廖耀東攝） 

步驟五：將滾軸和「天幕帳」一起捲起來，放靠在牆邊，覆蓋遮雨布。（記者廖耀東攝）步驟五：將滾軸和「天幕帳」一起捲起來，放靠在牆邊，覆蓋遮雨布。（記者廖耀東攝） 

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