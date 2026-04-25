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中職》富邦3大國家隊捕手坐鎮 豊暐獲得珍貴先發蹲捕機會

2026/04/25 16:57

豊暐。（記者陳志曲攝）豊暐。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天洲際球場中信兄弟對富邦悍將之戰，由於近期台中地區雨勢不斷，今賽前才雨歇，場務人員需要時間整理場地，因此，這場比賽延後半小時至下午5點35分開打。

前天富邦將捕手林岱安下放二軍，今天再下放工具人劉俊豪，並將捕手豊暐、外野手王苡丞拉上一軍，此役兩人立即被排進先發打序，王苡丞擔任6棒右外野手，豊暐扛8棒捕手，這也是本季兩人初次亮相。

富邦手握3大國家隊捕手，包括2019年世界12強賽國手張進德、2023年WBC世界棒球經典賽國手林岱安、2024年世界12強賽國手戴培峰，去年豊暐出賽58場累計152打席，打擊1成90，盜壘阻殺率1成95，今年富邦補進FA捕手林岱安，張進德身體狀況允許也開始下場蹲捕，豊暐出賽空間明顯被壓縮。

即使有3座大山聳立在面前，不過豊暐心態很正面，他說，「每一年都有好手進來，不是因為他們進來才要更努力，而是在職棒的每一天都要戰戰兢兢努力求進步，做好自己該做的事情。」

今天富邦推出洋投魔力藍先發、豊暐蹲捕，去年兩人經常投捕搭檔，故教練團做此安排，豊暐說，「可能去年我常跟魔力藍搭配吧，今天才有先發機會，現在有點小緊張。」

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