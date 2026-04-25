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日職》旅日第2彈出爐！林安可猛打賞4打點，再扮西武獅贏球英雄

2026/04/25 17:03

林安可。（資料照，西日本新聞提供）林安可。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕儘管前兩場未出賽，效力西武獅的台灣好手林安可今天擔任先發5棒左外野手，不但前兩打席都敲出帶打點的適時安打，第3打席獲保送後還跑回追平分，到了8局上的第5個打席更轟出右外野兩分砲，以旅日首次猛打賞助西武以9：7擊敗樂天金鷲。

林安可在3月31日對羅德敲出兩分打點的致勝二壘安打，站上西武主場的英雄舞台，4月12日則在對歐力士10局下敲出再見全壘打，又一棒當英雄，今天他則在旅日的第21場出賽再繳英雄級表現，單場4打數3安打4打點並跑回兩分。

西武今起作客樂天3連戰，今天系列賽首戰雙方就你來我往，1局上西武攻下2分後，樂天1局下就討回2分，3局下西武添2分，4局下樂天就攻下3分大局要回領先，而林安可在1局和3局上都貢獻打點。5局上林安可成為首名打者獲保送後，最終跑回追平的第5分，雙方打完5局就以5：5平手。

到了8局上，西武攻勢再起，3棒渡部聖彌在兩出局後敲出帶打點的三壘安打後，4棒卡納里奧再敲安貢獻打點，接著5棒林安可相中右投西垣雅矢149公里速球轟出右外野兩分砲，是他此役的第3支安打，也助西武單局攻出4分大局。不過樂天展現韌性，8局下再靠5棒伊藤裕季也的左外野兩分砲追分。

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