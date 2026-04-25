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中職》投球既「怪」且「快」 兄弟「左怪投」錢可倫一次說清楚

2026/04/25 17:47

錢可倫。（資料照，記者陳逸寬攝）錢可倫。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕21歲的中信兄弟「左怪投」錢可倫，因投球姿勢怪異引發球迷討論，出手點既非上肩投球，也非低肩側投或下勾投法，他說，自己應該算是「水平側投」。

錢可倫解釋，小時候打球他就發現若用上肩投球，左肩會感到不舒服，由於柔軟度欠佳，若用低肩側投或下勾投球會「卡卡的」，用水平側投的感覺最舒適，因此從小到大都這樣投球。

錢可倫怪的地方不只是水平側投，而且揮臂軌跡極短，啟動投球動作後，出手非常迅速，可以有效擾亂打者擊球節奏，他透露，迅速出手是高中教練蔡士偉教的，可能別人覺得很怪，但他已經很習慣這樣投球。

怪投是否會造成肩、肘極大負荷？錢可倫說，「有看到球迷討論說，我這樣投，手遲早會壞掉，但其實不會耶，這樣丟手沒什麼感覺，反而是腰部和髖部容易疲勞，因為我都是靠身體旋轉的力量帶動投球，所以這兩個部位會吃比較多力。」

以怪投視角，錢可倫認為，前大聯盟下勾投手歐戴（Darren O'Day）最怪，出手點極低，且前跨腳踩踏角度完全不符合人體工學，真的有夠怪，「彭識穎教練覺得我投球感覺，很像南韓12強賽國手郭道圭，一樣是左投，差不多的出手點，揮臂也短，我看影片還真的很像耶。」

錢可倫原就讀嘉義大學，去年投入中職季中選秀獲兄弟第6輪指名，如今已是一軍牛棚可用之兵，本季出賽4場共投4.1局無失分，表現可圈可點，他笑說，怪投確實有一些優勢，現在還在甜蜜期，還沒遇到撞牆期，要繼續努力。

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