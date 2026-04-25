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TPBL》雲豹搶下季後賽門票 明跟夢想家拚龍頭

2026/04/25 17:59

桃園雲豹晉級季後賽。（雲豹提供）桃園雲豹晉級季後賽。（雲豹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園台啤永豐雲豹今回到整修後的桃園巨蛋主場，靠著迪亞洛（Cheick Diallo）、米勒（Malcolm Miller）與麥卡洛（Chris McCullough）合力攻下72分幫助下，以99:85擊敗高雄全家海神確定晉級季後賽，若明天與福爾摩沙夢想家之戰能獲勝，就篤定奪得例行賽戰績第一。

總教練羅德爾（Henrik Rödl）認為，這是一個很長的賽季，在確定能夠進季後賽後，真的很恭喜大家，他說：「我們一整年的打法與拼勁有了回報，但這只是一個開始，希望我們能有更好的排名、在季後賽有更多的比賽在這座整修後的主場進行。」

桃園巨蛋球場自去年底開始整修後，歷經4個多月終於大致完成，雲豹成為球場整修完後首支在此出賽的主場球隊，儘管主攻手克羅馬（Lasan Kromah）輪休，但迪亞洛挺身而出，在第3節單節攻下12分助球隊一口氣拉開比數、全場31分抓18籃板，而且2分球投18中15、命中率高達86.7%，成為球隊獲勝的關鍵之一。

陣中另一長人米勒則從開賽後就維持穩定手感，全場攻下29分抓10籃板，麥卡洛則是攻下12分抓11籃板，3名長人也各賞給對手海神2次阻攻，捍衛雲豹主場禁區。

「小高」高錦瑋全場雖只攻下3分，但送出個人新高的11次助攻，他說：「我就是盡量保持球的流動性，明天面對夢想家就是要隨時做好應變，再看教練的戰術，盡量做到最好。」

林信寬此戰僅出賽13分鐘就攻下9分，全場本土球員表現最佳，他表示，自己膝蓋的傷勢恢復不錯，教練賽前也說這場只是要測試自己的膝蓋情況能否適應高強度比賽，所以上場時間不會太多，至於明天的比賽就是先把自己準備好，在按照教練指示的任務上場好好執行。

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