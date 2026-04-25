亞沙運》台灣男子龍舟斬獲12人制200公尺銅牌

台灣在亞洲沙灘運動會奪下男子龍舟12人制200公尺銅牌。（奧會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕2026年亞洲沙灘運動會，龍舟隊今天再度為台灣代表團進帳獎牌，於男子12人制200公尺拿下銅牌。

台灣龍舟男團由由吳陳柏、呂恩、李晟溢、林聖儒、徐丞瑋、張宇琛、莊英杰、陳子信、陳子賢、陳宥銘、黃浩宇、簡證嚴、李郡霖以及芦宏昌出征。在200公尺預賽與強敵中國、泰國一組，以52秒486和泰國挺進準決賽，中國則以分組第1直闖決賽。

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台灣隊在準決賽以49秒072名列第1，泰國49秒174，雙雙挺進決賽。台灣決賽以47秒972拿銅牌，中國45秒801奪銀牌，泰國45秒500笑收金牌。

台灣隊41歲老將陳宥銘曾是2010年廣州亞運國手，是本屆陣中最年長選手，目前從事自由業，他說，這年紀再划也沒幾年，就好好把握每一次機會。

預賽是抽籤分配，剛好就1、2、3名同一組，陳宥銘指出「我們預設先做好起跑細節，下一輪拚晉級決賽。」

陳宥銘說，賽前就評估，台灣「坐三望二搶第一」局面，看能不能拉近泰國與中國的距離。「表現90分了，從我們的訓練規模來看，跟中國、泰國比成這樣算很好了。」陳宥銘表示，中國、泰國的訓練強度，要與之抗衡不容易。

台灣隊明天再戰12人制400公尺賽事，陳宥銘表示，預料還是跟中國、泰國爭搶，但對後段隊伍也不能掉以輕心。

台灣在亞洲沙灘運動會奪下男子龍舟12人制200公尺銅牌。（奧會提供）

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