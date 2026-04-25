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滑板》奧運金牌日本名將堀米雄斗現身中山堂 讚台灣選手享受滑板是最重要的事

2026/04/25 19:27

兩屆奧運金牌、日本滑板好手堀米雄斗（左二）出席活動（記者吳孟儒攝）兩屆奧運金牌、日本滑板好手堀米雄斗（左二）出席活動（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕兩屆滑板奧運金牌得主、日本名將堀米雄斗，今天現身中山堂出席滑板活動，除了觀看台灣選手溜滑板，他也下場獻技讓圍觀的粉絲嗨翻，他認為，台灣玩滑板的人都很有天分，而且很享受，這是最重要的事。

堀米雄斗在巴黎奧運上演逆轉大奇蹟，一度落居第7名，但他在最後一回合以270度背後翻轉滑桿的高難度動作完美落地，在男子街頭項目完成連霸，是當今滑板界的指標人物。

高人氣的堀米雄斗獲邀出席在台灣舉行的Red Bull Spot Check滑板大賽，儘管細雨綿綿，中山堂現場仍吸引眾多粉絲圍觀，他除了在一旁觀看台灣滑板好手出招，也在傍晚親自下場，現場歡呼聲不斷。

堀米雄斗抵台後也到不同地方玩滑板，他認為，大家對街頭滑板接受度高，也可以感受到在地的滑板社群很緊密，此外，他也覺得台灣滑板選手很有天份，而且很享受滑板，「這是玩滑板最重要的事！」

除了堀米雄斗，還有滑板界的欄杆大師佛伊（Jamie Foy），滑板傳奇謝克勒（Ryan Sheckler），以及X Games三連霸的女子超新星柯薇兒（Chloe Covell）等8位高手現身活動現場，下場獻技回饋苦候多時的粉絲。

兩屆奧運金牌、日本滑板好手堀米雄斗出席活動，引起眾多觀眾圍觀（記者吳孟儒攝）兩屆奧運金牌、日本滑板好手堀米雄斗出席活動，引起眾多觀眾圍觀（記者吳孟儒攝）

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