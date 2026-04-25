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PLG》一哥盧峻翔沒打！領航猿不敵洋基工程 送對手第4勝

2026/04/25 20:08

洋基工程洋將柯麥隆（PLG提供）洋基工程洋將柯麥隆（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由於已經篤定晉級PLG總冠軍賽，衛冕軍桃園領航猿就在今天讓一哥盧峻翔休息，在客場就以94：100爆冷不敵洋基工程，吞下本季第3敗，洋基工程則是收下第4勝。

PLG已公布季後賽及總冠軍賽時間及賽程，季後賽將於5月21日開打，總冠軍賽將於6月5日登場，尋求連霸的領航猿已經提前保送進入冠軍賽，再來可以看台鋼獵鷹、富邦勇士互打爭取季後賽的主場優勢，至於洋基工程只能持續磨練經驗，盼未來能更好。

領航猿本季多線作戰，明天還要在天母體育館跟TPBL新北國王於BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽較量，因此在今天就讓盧峻翔穿便服坐在場邊觀賽。

洋基工程就把握盧峻翔沒打的機會，在前3節打完就取得雙位數領先，即使領航猿末節努力追分仍無功而返，就讓洋基工程收下第4勝。洋基工程表現最佳為洋將柯麥隆26分、11籃板、6助攻，狀元葉惟捷13分，庫薩斯13分、10籃板，板凳出發的張傑瑋斬獲15分，陳昱瑞也有12分。

少了一哥坐鎮的領航猿，洋將伯朗15分、12籃板，阿提諾21分、9籃板，葛拉漢14分，但本土球員只有李家慷拿下10分，不過這場輸球根本沒差，領航猿可以持續在PLG練兵到6月總冠軍賽開打。

盧峻翔沒打，領航猿輸球。（PLG提供）盧峻翔沒打，領航猿輸球。（PLG提供）

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