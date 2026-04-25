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中職》王順和關鍵三壘打！味全擊敗樂天、持續站穩龍頭

2026/04/25 20:53

味全龍王順和敲出三壘安打，帶有一分打點超前比分。（記者陳志曲攝）味全龍王順和敲出三壘安打，帶有一分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕賽前就暫居上半季龍頭的味全龍隊，今天和樂天桃猿打出一場投手戰，伍鐸、艾菩樂各投7局失1分，雙方決戰牛棚，樂天當家守護神朱承洋卻失手，壘上有人時遭王順和三壘打狙擊。終場，味全龍4:1擊敗樂天桃猿。

味全龍隊劉基鴻今天兩度面對前隊友艾菩樂（龍隊時期譯名艾璞樂），都擊出安打，包括3局上在隊友郭天信長打之後，敲出帶有打點安打，龍隊先馳得點。

3局下1人出局時，雨勢突然驟增，龍隊總教練葉君璋一度上前詢問主審，龍隊先發投手伍鐸也數度示意要換球，最終在裁判討論之下，於17:54因雨暫停。

暫停過後，伍鐸一度對何品室融投出保送，但仍化解壘上有人危機。但也就在該半局結束，雨勢再度漸增，3局打完比賽再度暫停。

伍鐸前5局未失分，6局下面對首位打者林子偉，卻被擊出陽春砲，樂天追平，這也是林子偉本季首轟。

艾菩樂交出7局失1分優質先發、平手狀況下退場。伍鐸同樣交出7局失1分優質先發成績後退場，雙方決戰牛棚。

9局上，朱承洋登板救援，卻僅投5球，就接連被李凱威、王順和敲安，王順和三壘打帶進超前分。樂天喊暫停後，朱承洋續投，張政禹高飛犧牲打，拿下保險分。蔣少宏接著擊出二壘打，2出局後郭天信再敲安，龍隊再拿1分。

味全龍劉基鴻敲出二支安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）味全龍劉基鴻敲出二支安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

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