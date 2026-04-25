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中職》陳傑憲7局下2出局後安打又盜壘 統一獅6：4勝台鋼雄鷹

2026/04/25 21:31

陳傑憲。（記者李惠洲攝）陳傑憲。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅連續兩天在亞太主球場上演逆轉秀，繼昨天拚到延長賽以7：6獲勝後，今天靠「台灣隊長」陳傑憲7局下2出局後安打又盜壘，讓代打邱智呈的二壘安打成為追平一擊，林子豪跟上安打為獅隊拿回領先，獅隊以6：4險勝台鋼。

獅隊2局下先搶3分先馳得點，台鋼3局上灌進4分超前，關鍵的7局下，林泓弦1出局後選到保送，陳傑憲擺出短棒卻沒點，林泓弦離壘過遠牽制出局，2出局後陳傑憲擊出本季首安，隨即盜上二壘，代打邱智呈擊出二壘安打，陳傑憲跑回本壘追平比數，林子豪跟上安打送回邱智呈，獅隊5：4拿回領先，8局下潘傑楷開砲加買保險。

總教練林岳平指出，球隊的攻擊一直有特色在，現在主力打者慢慢回歸陣型，這2場的串聯就做得比較好，7局下就是球隊希望的進攻模式，資深選手歸隊後的表現，會讓年輕選手看到，比賽原來要這樣去打，「傑憲安打加盜壘，就創造出得分機會，下1棒是曾經的安打王，雖然近況不好還是展現價值。

林岳平認為，7局下林泓弦獲保送後遭到牽制出局，可能是被陳傑憲的動作騙了，「這就經驗嘛，這些在比賽中發生，都是很好的畫面，選手記住這個miss，以後盡可能不要再發生，從比賽中演變為經驗。」

陳傑憲。（記者李惠洲攝）陳傑憲。（記者李惠洲攝）

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