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全大運品勢》從一代名將到國體大教練 馬允中傳承品勢金牌DNA

2026/04/25 21:52

馬允中退休後擔任教練。（全大運辦公室提供）馬允中退休後擔任教練。（全大運辦公室提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕跆拳道品勢名將馬允中杭州亞運退役後，去年正式到國立體大服務，從選手轉教練，他雖年輕經驗淺，但以選手角度跟學生溝通，銜接適應順利，期許持續傳承台灣品勢優良傳統給下一代學子。

27歲馬允中，選手時期戰功彪炳，杭州亞運男子個人品勢銀牌，全國大專校院運動會累積斬獲8金，107年至110年全大運男團四連霸、108年至110年男單三連霸，以及個人最後一次112年全大運登頂，為賽史上公開男子組個人品勢最多金。

作為頂尖菁英選手出身的教練，有時面臨選手狀況或者一時沒辦法領悟，馬允中盡量控制情緒，先反思自己，他說，「當教練我覺得自己的情緒一定要先穩住，如果當教練教練的情緒不穩，其實也很容易影響到選手本身，所以我盡量讓自己不要有太多情緒波動，並且用最快的方式去應變，各種任何好的或不好的事情。」

馬允中認為現在各國品勢水準提升，很多都是從青少年就嶄露頭角，之後銜接到成人組，整體素質往上升級，「我覺得我們能做的事情，就是把我們的自身的參賽經歷，或是一些走過的彎路，盡量去避免他們重複發生，讓他們可以在一個正確的道路上，順利向前進，引導他們可以再突破，或許我們沒做到，可以去引導給他們一個方向，讓他們再更好，往上一層樓。」

馬允中指出技術層面，「像踢擊動作，每個人的身體結構、關節活動度、柔軟度不一樣，那適合的踢擊方式，就不會完全一樣。基本上從技術訓練，我們讓他們了解根本問題，並且幫助他們找出適合他們自己的發力方式、訓練方式。」

今年中央全大運是馬允中第一次完整執教的學年，他坦言如果最終成績亮眼，關鍵在於選手跟過去教練團，包括國家隊前任韓籍教練李珍鎬的打底，以及國體大團隊背後支持，才有辦法順勢踏上頒獎台。

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