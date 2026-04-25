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全大運品勢》沒有亞運門票照拚亞錦賽 郭彥妤：成績屬於我自己

2026/04/25 21:57

郭彥妤。（全大運辦公室提供）郭彥妤。（全大運辦公室提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕115年全國大專校院運動會，跆拳道品勢賽事在中央大學依仁堂開打，臺灣師大跆拳道品勢隊郭彥妤跟中信學院王敘名，下個月將征戰蒙古亞錦賽，爭取名古屋亞運參賽資格，即使最終門票不屬於他們，但依舊全力以赴，為台灣跆拳道品勢而戰。

「門票歸門票，成績歸成績，我自己本身比較不會鑽牛角尖，但我現在目標就是一關一關來，先面對大專盃（全大運），下一站亞錦賽。」郭彥妤心態擺正，「關於門票問題的話，我覺得沒差啦，去打亞運的不是我，但亞錦賽的成績我有拿回來，成績就是我自己的。」

受到名古屋亞運限縮參賽人數影響，亞洲跆拳道聯盟在今年通知各會員國，先是對打參賽量級從原本八個量級下修為奧運四個量級，再來就是參加選手無法像過往滿額參賽，必須先透過亞錦賽作為資格賽，爭搶七張門票。至於品勢方面，跟上屆杭州亞運一樣，只有男子個人和女子個人，同樣要經過亞錦賽爭取亞運資格。

台灣品勢培訓國手選拔去年已經選出最終人選，所以依照選拔規定，如果順利取得參賽權，屆時名古屋亞運將由上屆亞運女子個人銅牌、北市大學陳歆雅和男子選手柯翔碩踏上亞運品勢舞台。

「我們亞運選拔比較早選完，那亞錦賽拿門票的消息，也是前幾個月才出來，我覺得這沒辦法避免，但就是跟學生溝通，我告訴她（郭彥妤）就是專注自己的表現，做好自己該做的。」台灣師大跆拳道品勢教練黃珮昀認為專注當下，不要去思考其他問題。

郭彥妤覺得當初個人沒選上亞運，其實是預料之內的事，「我亞錦賽選到的是公認品勢，我自由品勢表現一直都不是很出色，而且我以前真的覺得亞運離我很遠，是去年世大運拿金牌，才覺得可能有機會，但還是要克服，繼續去學習精進。」

上屆杭州亞運跆拳道品勢男子個人銀牌馬允中，現為國立體大教練，他分析先撇除亞運的狀況，亞跆盟提出的規範主要希望各國頂尖好手齊聚亞運，增加亞運可看性，「我們當初選拔很早確定，也是希望選手可以提早準備，當然最後人選跟爭搶門票選手不一樣，這部分大家都希望可以順利，然後前進亞運取得好成績。」

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