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中職》生涯專剋王勝偉 蔡齊哲「體感」卻完全不同

2026/04/25 22:09

蔡齊哲。（資料照，記者林正堃攝）蔡齊哲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟今天以1：0完封勝富邦悍將，勝騎士先發7局無失分拿下勝投，關鍵出現在8局上，呂彥青接手，兩出局二壘有人，此時富邦換上3天前才開轟的42歲老將王勝偉代打，中信見招拆招，推出蔡齊哲登板「拆彈」，蔡齊哲先搶到2好球絕對領先，第3球飆142公里速球，被王勝偉掃成左外野強勁飛球，遭詹子賢接殺化險為夷，9局上李振昌順利關門守成。

今天賽後兄弟總教練平野惠一指出，王勝偉代打這個打席非常關鍵，蔡齊哲稱職地完成他的工作，只是第3球丟到紅中比較危險，希望下次出賽能再修正一下，盡量減少這樣的狀況。

面對最近打擊手感火燙的王勝偉，蔡齊哲說，「上去想著不能失投，但第3球還是失投了，打出去看到詹子賢站在那邊，我就放心了。」

王勝偉生涯對決蔡齊哲12次，7打數0安打，另有2次四壞保送、2次犧牲短打、1次高飛犧牲打，對戰打擊率是0，不過王勝偉進帳2分打點。

生涯對戰7支0，可以尊稱「勝偉殺手」嗎？蔡齊哲連忙搖頭，「不行啦！學長還是很厲害，只是運氣比較不好。」蔡齊哲表示，印象中王勝偉對他打得很好，擊球感覺、內容是好的，只是結果不太好。

蔡齊哲與王勝偉曾經是隊友，後來成為對手，蔡齊哲說，「勝偉學長對棒球很有熱情，不管場上、場下都很認真對待棒球這件事情，也很會帶動隊友，他的生活作息、管理做得很好，是學弟的好榜樣。」

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