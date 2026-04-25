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籃球》旺寶出征FIBA 3x3 World Tour 關鍵戰被逆轉無緣8強

2026/04/25 22:16

台北永豐旺寶3x3職業籃球隊無緣8強賽。（旺寶提供）台北永豐旺寶3x3職業籃球隊無緣8強賽。（旺寶提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台北永豐旺寶3x3職業籃球隊今天在日本宇都宮迎來FIBA 3x3 World Tour開幕站，通過兩場資格賽考驗晉級預賽，可惜預賽兩場都吞敗，無緣前進明天登場的8強賽。陣中唯一本土球員王新瑋表示，「從失敗中去學習，我相信我們可以更好，下一次晉級8強就一定有我們！」

國際籃球總會（FIBA）主辦，以巡迴賽舉行的「FIBA 3x3 World Tour」，其中日本宇都宮從2022年就成為賽事開幕站，這次旺寶3x3職業籃球隊獲邀參賽，盼透過更多列強較勁，汲取寶貴經驗。

旺寶由來自蒙特內哥羅的伊凡諾維奇（Petar Ivanovic）、塞爾維亞的科瓦塞維奇（Nikola Kovacevic）、巴西的布倫科荷（Leonardo Branquinho）等3x3職業球員，搭配唯一本土球員、國內3x3積分排名第1的王新瑋，在這站跟世界各國好手展開較勁。效力SBL台啤的王新瑋透露，目前仍是SBL賽事期間，所以3位隊友只跟伊凡諾維奇有搭配過，科瓦塞維奇、布倫科荷大概才一起練3天，默契還有待加強，相信再多一點時間共同練習，團隊會越來越好。

旺寶隊資格賽連勝日本平塚隊、東京品川隊，分組第1晉級預賽。旺寶預賽跟塞爾維亞、立陶宛等歐洲勁旅同組，首場遇到塞爾維亞雖然開賽一度取得4：2領先，但對方畢竟高度、經驗都相當好，很快就用連續得分超前，身陷苦戰的旺寶隊難以追近，只能吞下敗仗。

值得一提的是，塞爾維亞陣中的喬治（Djordje Simeunovic）之前曾效力旺寶隊，他此仗拿8分，造成前東家重傷害。王新瑋表示，喬治會離開球隊是因為他的小孩子剛出生，想不到這場就變成對手，這真的是緣分！

旺寶隊第2場面對立陶宛隊，未能把握開賽5：0領先，遭到對手逆轉，吞下2連敗。王新瑋認為，確實很可惜，但輸球不是壞事，「希望跟隊友能越來越好，我也會繼續努力變得更快、更準，相信下一次一定能前進8強。」

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