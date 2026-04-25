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中職》兄弟拉出本季最長連勝 平野點名「阿瑋」是關鍵人物

2026/04/25 22:30

張仁瑋。（資料照，記者李惠洲攝）張仁瑋。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟今天以1：0完封勝富邦悍將，拿下本季最長的3連勝，這3場比賽兄弟攻下14分、只失2分，鄭浩均先發7局、羅戈先發6局、勝騎士先發7局，僅羅戈失2分，牛棚共投7局無失分，投手群表現十分亮眼。

兄弟拿到3連勝，兄弟總教練平野惠一認為，關鍵在於選手心態，「今天一定要比昨天更好，明天一定要比今天更好」，這樣的心態提振團隊士氣，尤其是張仁瑋，這幾場有很好的表現，他的拚戰精神可以帶給大家更多力量，希望他能繼續保持下去，至於投手部分，近期先發投手都能投長局數，然後交給勝力組牛棚，這點也很重要。

近3戰兄弟讓張仁瑋擔任先發1棒游擊手，讓江坤宇坐板凳，張仁瑋3戰12打數敲4安，打擊率3成33，打下2分打點、跑回2分，守游擊22局共計6次守備0失誤，表現可圈可點。

今天兄弟主場推出「史努比聯名主題日」，兄弟全員穿上史努比主題球衣上陣，票房也開出紅盤，總計湧入1萬8946名球迷進場，締造本季洲際單場新高紀錄。

平野表示，希望可以把3連勝這股氣勢延續下去，今天洲際接近滿場，很開心可以為球迷帶來這一勝，「多虧球迷為我們加油打氣，我們才可以拿下這場勝利。」

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