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中職》國小同窗如今都成潛力新秀 曾聖安、何品室融互誇對方「他很厲害」

2026/04/26 07:11

曾聖安。（記者陳志曲攝）曾聖安。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕前年選秀會，味全龍隊在首輪、樂天桃猿次輪，接連選進該年度備受矚目的外野潛力股曾聖安、何品室融。兩位昔日花蓮太巴塱國小同窗，如今都是球隊重點新秀，今年也獲得不少機會。

曾聖安和何品室融國小同隊，國中起就讀不同校，高中時分別就讀平鎮高中、穀保家商兩支傳統勁旅。同屆入職棒的兩人，都是球隊重點培育對象，曾聖安去年就有69場一軍出賽、累積3轟；何品室融去年例行賽僅出賽2場，但季後賽教練大膽啟用他，他也把握機會表現，最終和學長們一起奪冠。

曾聖安開季至今已有15場出賽，昨賽前打擊率2成29。曾聖安說，去年教練曾提醒他守備端細節，「教練說我去年守備上比較欠缺思考，今年告訴自己，臨場判斷要更注意，守備這方面算是有進步。」

打擊端，曾聖安自評成績還不是自己想要的，他提到，教練曾提醒他「不要生氣」。曾聖安解釋：「教練希望我學習接受失敗。我有時候情緒太寫在臉上，甚至陷入情緒而影響對比賽的投入。」

提到少棒同窗，何品室融直言：「他之前打一支全壘打，正好越過我頭頂，覺得他好厲害。我們還保持聯絡，但各自進職棒就少聊了，有機會想多找他聊。」曾聖安聽聞同學的誇讚後則笑說：「他才厲害吧，首轟是滿貫砲耶。」

何品室融。（記者陳志曲攝）何品室融。（記者陳志曲攝）

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