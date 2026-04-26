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魔術力退活塞反撲　東區老八系列賽2比1領先

2026/04/26 05:36

〔中央社〕奧蘭多魔術今天在美國職籃NBA季後賽東區首輪系列第3戰中，擋下底特律活塞末節的反撲，終場以113比105勝出，意外取得2比1領先優勢。

法新社和美聯社報導，班凱羅（Paolo Banchero）與貝恩（Desmond Bane）各砍25分，率「東區老八」魔術擊敗東區頭號種子活塞。這是1984年NBA採行16隊季後賽制以來，第13次看到第8種子在首輪系列賽以2比1領先第1種子。

比賽一度進入膠著，魔術在第4節曾領先17分，但康寧漢（Cade Cunningham）攻下全場最高27分，一度率活塞追平。

雖然活塞終場前3分鐘一度取得1分領先，但隨後再也沒能得分，魔術則以一波9比0的攻勢收下勝利。

哨前不到30秒，班凱羅的一記三分球先是砸在籃框後緣，隨後高高彈起並準確落入網心，為球隊鎖定勝局。

班凱羅另抓下12個籃板、送出9次助攻，而貝恩則以單場7記三分球追平魔術季後賽隊史紀錄。

班凱羅賽後說：「我們知道自己有多少本錢，我們不怕他們。」

魔術是本季東區季後賽種子最低的球隊，透過對夏洛特黃蜂最後關頭搶下附加賽勝利才辛苦晉級。

活塞在例行賽以60勝22敗戰績輕鬆拿下東區龍頭，如今卻面臨必須於剩下最多4戰中贏3場，才能避免淘汰命運。

兩隊美國時間27日將繼續在奧蘭多打第4戰，隨後移師底特律。（編譯：蔡佳敏）1150426

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