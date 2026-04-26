NBA季後賽》老八傳奇？魔術又贏頭號種子活塞 系列賽2：1領先

魔術系列賽2：1領先。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部第8種子魔術今天在首輪季後賽第3戰，班切羅（Paolo Banchero）、貝恩（Desmond Bane）皆斬獲25分，於主場以113：105打敗活塞，系列賽搶下2：1領先，G4將在28日於魔術主場登場，能否完成「老八傳奇」也成為焦點。

歷經附加賽打敗黃蜂才搭上季後賽列車的魔術，如今在主場戰勝活塞，也是1984年NBA採16隊季後賽制以來，史上第13次有第8種子能於首輪以2：1領先第1種子。

請繼續往下閱讀...

在系列賽先搶下1：0的魔術，雖在G2因進攻當機不敵活塞，不過今回到奧蘭多主場打出氣勢，甚至第4節最多領先17分，但活塞一哥康寧安（Cade Cunningham）、老將哈里斯（Tobias Harris）有率隊打出反撲氣勢並一度取得1分超前，無奈進攻又熄火，最後逾2分鐘進攻一籌莫展，只能看魔術拿下勝利。

魔術贏球功臣首推狀元班切羅，他繳出25分、12籃板和9助攻「準大三元」，貝恩砍進平隊史季後賽單場最多7顆三分球，斬獲25分外帶7籃板，華格納（Franz Wagner）17分、6助攻、5籃板，卡特（Wendell Carter Jr.）14分、17籃板，蘇格斯（Jalen Suggs）也拿下15分。

活塞方面，康寧安攻下全隊最高27分，但他23投僅8中，哈里斯則有23分進帳，無奈還是在客場輸球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法