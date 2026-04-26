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NBA季後賽》SGA命中率破8成、轟42分 雷霆系列賽聽牌

2026/04/26 07:16

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕相較於東部頭號種子活塞陷入出局危機，衛冕軍西部第1種子雷霆就展現王者氣勢，王牌「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天在G3更是以破8成投籃命中率、轟入42分，雷霆以121：109打敗太陽，系列賽取得3：0聽牌。

吉爾吉斯亞歷山大上半場就7投全進，攻下17分，帶領雷霆在客場取得領先，且他第3節又進帳13分，持續幫助球隊守住優勢，SGA末節又拿下12分，他全場18投15中包括1顆三分球、12罰11進，拿下42分、8助攻和4籃板。

吉爾吉斯亞歷山大此仗投籃命中率高達83.3％，也成為史上第5位能在季後賽用破8成命中率、攻下至少40分的球員，至於上一位能有如此神奇演出就是2023年的太陽一哥布克（Devin Booker）。

在SGA領軍下，雷霆快意收下3：0領先，且在歷史上也尚未有球隊能在此劣勢下翻盤，這也讓太陽瀕臨淘汰。

太陽此仗表現最好為布魯克斯（Dillon Brooks）進帳33分，J.格林（Jalen Green）貢獻26分，但布克僅16投6中，斬獲16分，且板凳席一共僅貢獻12分，實在難跟雷霆抗衡。

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