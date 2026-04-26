NBA季後賽》湯斯繳20分大三元 尼克痛宰老鷹扳平戰局

湯斯。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克今在東部季後賽首輪G4，靠當家中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）生涯首度在季後賽演出大三元領軍，以114：98輕取老鷹，成功扳平系列賽。

尼克前役以1分差惜敗，遭老鷹在系列賽取得領先，今重整旗鼓，上半場團隊命中率達52.3%，外線命中率也有42.9%，阿努諾比（OG Anunoby）拿下12分，湯斯和布朗森（Jalen Brunson）都有10分進帳，聯手率隊取得58：44領先。

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易籃後尼克乘勝追擊，在湯斯穿針引線，單節送出5助攻之下，將優勢擴大至超過20分，亞特蘭大軍團末節追分有限，在主場吞下苦澀一敗，無緣提前聽牌。

湯斯此役拿下20分、10籃板、10助攻，成為尼克隊史第4位在季後賽締造大三元的球員，一度因傷退場治療的布朗森18投7中拿下19分，阿努諾比貢獻全隊最高22分，哈特進帳10分、9籃板。

老鷹此役外線熄火，命中率僅24.4%，團隊發生18次失誤，麥考倫（CJ McCollum）拿下全隊最高17分，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）5顆三分球挹注15分，強森（Jalen Johnson）12投4中挹注14分。

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