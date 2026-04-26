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中職》在台灣過生日！廉世彬感動落淚、金佳垠直喊害羞

2026/04/26 10:52

廉世彬。（樂天桃猿提供）廉世彬。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿本週末迎來一年一度「YOKOSO屋台花火祭」主題日，球場瀰漫濃厚日式夏日氛圍，樂天女孩25日換上浪漫浴衣登場，以活力開場舞點燃全場。其中適逢生日的韓籍成員廉世彬，也現身球場室外攤位的「廉世彬餐車」，手捧蛋糕與粉絲再度共度生日，並在閱讀粉絲親筆卡片書時忍不住感動落淚，「裡面包含了很多粉絲的訊息，讓我覺得『原來我被這麼多人喜愛著』。也讓我想起活動時的那些瞬間，和粉絲們一起度過的時光，真的很感謝。」

邁入在樂天桃猿應援的第二年，廉世彬首次在台灣收到應援餐車，25日看到現場滿滿佈置與周邊，深刻感受到粉絲的用心。她開心分享，「能感受到粉絲們真的非常用心準備，讓我非常感動，也讓我覺得之後要更加努力地活動！」

巧的是，「樂天學妹」金佳垠與廉世彬生日僅差一天，也在球場收到滿滿「關愛」，開心收下粉絲準備的各式零食。談到慶生行程，廉世彬透露：「因為兩人生日很相近的原因，一起去吃了海底撈。」金佳垠也笑說，「第一次在海外過生日，讓我度過了非常幸福的一天。在海底撈聽到的生日祝歌真的讓我超害羞。」兩人更與高佳彬合影留念，並透露近期在台灣租屋、忙著搬家，「在台灣很溫馨有家的感覺，希望一切都能順利。」

此外，廉世彬也感謝樂天女孩們的生日祝福，金佳垠則暖心表示，「真的很感謝那些主動來跟我說生日快樂的朋友們，我之後也一定會好好替你們慶祝生日的！」談到生日願望，世彬希望大家都能健康平安、沒有任何意外地度過幸福的一年，並與粉絲創造更多回憶；金佳垠則俏皮說：「希望能變成有錢人！哈哈開玩笑的啦，希望今年能是幸福的一年。」而26日將迎來「YOKOSO屋台花火祭」最後一天，韓籍成員河智媛與禹洙漢也特地換班來台，粉絲們千萬別錯過。

廉世彬。（樂天桃猿提供）廉世彬。（樂天桃猿提供）

金佳垠。（樂天桃猿提供）金佳垠。（樂天桃猿提供）

廉世彬和金佳垠。（樂天桃猿提供）廉世彬和金佳垠。（樂天桃猿提供）

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