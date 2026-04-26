中職》單季120局土投非常稀少 平野一針見血

平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕洋投主宰戰局早已成為中職日常，本季中職洋投先發比例高達67.3%，日前統一獅總教練林岳平就說，今年可能只有黃子鵬能投滿120局，顯見能固定待在先發輪值的本土投手非常稀少。

中職缺乏能吃局數的先發本土投手，兄弟總教練平野惠一說，「會不會是因為中職採用美式投手分工明確的作法，所以很少出現完投或投長局數的情形，有投球數限制，是為了避免本土投手受傷。」

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平野惠一指出，在他選手時期，日職有一堆頂尖的投手，中職作法和日職完全不一樣，練習量也完全不同，現在很少有台灣投手可以投到100球。

近年中職選手偏向美式訓練，平野惠一認為，投手訓練方面，跟「量」比起來，現在更重視「質」，當然不能只追求量，也要注重質，先把品質顧好，然後再增加練習量，如果要做的話應該是這樣，「原本球數限制的用意是避免練習過量，可是，現在台灣變成練習並沒有過量，但就先設投球數限制。」

平野惠一進一步解釋，「我有看過一篇研究，有沒有投球數限制，其實對投手是否受傷並沒有正相關，為什麼？如果投球數少，一定會把球速催出來，球速出不來就沒辦法獲得好的評價，但全力催球速，會讓你的負擔過大，超出極限一樣會導致受傷。」

平野惠一語重心長地說，「有時候大家太想追求主流，大家都是這樣，我也要這樣，現在投手一昧追求球速，手肘、肩膀就容易出問題，這兩年開始流行橫掃球，大家就狂練橫掃球，但你的身體真的能負荷嗎？」

此時，平野惠一用雙手比出三角形狀，「我們常注視三角形的尖端，當然，目標是達到頂點沒錯，可是，我們看到大聯盟球員在做什麼事的時候，要想一下該怎麼去篩選這些資訊會比較好，與其一直崇拜模仿某位大聯盟選手，為什麼不換個角度去想，把我的特長發揮到極致，成為後輩憧憬追求的對象。」

平野惠一指出，有個心理學名詞叫「生存者偏差」，很多球員都會陷入生存者偏差的迷思，例如跟別人說，「我是大谷翔平，請你支持我，但你會成為大谷翔平嗎？」答案顯而易見。

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