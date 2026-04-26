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NBA季後賽》奇兵多桑姆轟新高43分灰狼聽牌 金塊MVP約基奇失控遭趕出場

2026/04/26 11:35

金塊遭聽牌。（法新社）金塊遭聽牌。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕灰狼今在西部季後賽首輪G4，上半場就傷了2名主力，但靠多桑姆跳出來，轟下季後賽生涯新高43分，以112：96擊碎金塊，系列賽取得3：1領先。

灰狼上半場分別傷了迪文森佐（Donte DiVincenzo）、愛德華茲（Anthony Edwards），其中迪文森佐更因阿基里斯腱撕裂，季後賽確定報銷。

灰狼雖然帶著50：54落後進入第三節，但易籃後，靠藍道（Julius Randle）與多桑姆（Ayo Dosunmu）挺身而出，單節都拿12分，以82：78反超進入決勝節。

末節灰狼延續火力，打出一波15：6攻勢持續擴大領先，在金塊把分差縮小至個位數之際，多桑姆倒數1分30秒飆進三分彈，助隊再度取得104：92，也宣告比賽定調，但結束之際卻出現「大場面」，倒數1.3秒約基奇（Nikola Jokic）疑似對於麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）勝負已定下仍上籃不滿，失去理智衝上前理論，最後也被驅逐出場。

季中從公牛交易來到灰狼的多桑姆前役拿下25分，今表現更火燙，出賽42分鐘，17投13中，外線5投都沒失手，拿下43分刷新生涯新高，里德（Naz Reid）挹注17分，藍道15分作收。

金塊得分集中在兩位球星身上，J.穆雷（Jamal Murray）25投10中攻下30分，約基奇今22投僅8中，拿下24分、15籃板、9助攻。

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