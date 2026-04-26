MLB》打者惡夢！教士超強守護神連34.2局無失分 邁向65年來最狂神蹟

教士超強終結者米勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士超強終結者米勒（Mason Miller）今天後援1局無失分霸氣關門，摘下本季第10次救援成功，防禦率還是完美的0。

教士對戰響尾蛇，9下領先2分局面派上米勒登板，他連續解決湯瑪斯（Alek Thomas）、巴洛薩（Jorge Barrosa）、馬提（Ketel Marte），只用13球投出3上3下，守住球隊勝利，終場教士6：4收勝。

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米勒自去年美國時間8月5日掉分後，就未讓對手踏到本壘板，已經連續34.2局無失分，持續刷新隊史紀錄。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自擴編年代（1961年）以來，後援投手最長連續無失分紀錄，是1989-90年奧森（Gregg Olson）締造的41局，如今米勒有望挑戰。

Mason Miller closes out the ballgame and extends his scoreless innings streak to 34.2 #MexicoCitySeries https://t.co/nIhPE81rzP pic.twitter.com/xuIqgNUXKv — MLB （@MLB） April 26, 2026

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