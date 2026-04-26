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羽球》BWF宣布3局15分制明年上路 奧運雙金王齊麟有話要說

2026/04/26 14:09

王齊麟。（資料照，記者陳志曲攝）王齊麟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽球總會（BWF）正式投票通過，把3局21分制送入歷史，將在2027年1月4日開始實行3局15分制。東京、巴黎奧運男雙金牌得主王齊麟坦言，這樣對男雙影響很大，畢竟男雙現在的節奏就很快，未來更沒有任何鬆懈的本錢。

為增加球賽觀賞性，BWF近年就一直想把賽制改成3局15分制，曾在去年德國世大運等賽事試辦，但此一大變革引來不少反對聲音，不過就在第87屆年度大會上，BWF經過會員投票確定要改變規則，未來選手依然進行3局搶2局的賽制，看誰最快拿到15分，但實行細節尚未公告。

王齊麟指出，男雙本來就是快節奏的賽事，改成15分制對男雙影響很大，且觀看性不一定會增加，因此節奏只會更快，觀眾也不一定會買單，且BWF其實一直以來都沒有在巡迴賽試辦過，選手無法有提出建議的機會，同時沒有相關數據證明能增加可看性。

王齊麟對於改制有自己的想法，他認為，若真的要縮短比賽時間，應該前兩局維持21分制，若進入第3局再變成15分制，或許是更好的方法。

BWF預計在2027年1月4日開始實行3局15分制，王齊麟指出，如果確定要上路，作為選手只能且戰且走，屆時訓練部分一定要進行調整，才能在新制度持續維持競爭力。

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