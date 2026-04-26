NBA季後賽》替補轟43分寫50年紀錄 灰狼奇兵多桑姆吐心聲

多桑姆。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕灰狼今靠板凳出發的多桑姆（Ayo Dosunmu）挺身而出轟下生涯新高43分，以112：96擊碎金塊，系列賽取得3：1領先，也讓總教練芬屈（Chris Finch）賽後讚不絕口。

灰狼此役上半場傷了兩位主將迪文森佐（Donte DiVincenzo）、愛德華茲（Anthony Edwards），其中迪文森佐更因阿基里斯腱撕裂，季後賽確定報銷，在球隊兩名主力退場下，多桑姆挺身而出，出賽42分鐘寫下本季新高，全場17投13中，包括外線5投5中，罰球12罰都沒失手，拿下43分，寫下生涯例行賽與季後賽的新高。

請繼續往下閱讀...

季中從公牛來到灰狼的多桑姆今替補上陣拿下43分，是1976年4月15日西雅圖超音速的布朗（Fred Brown）對戰太陽攻下45分後，替補球員在季後賽的得分新高，他表示，「我知道這聽起來很老套，但我不會將這一切視為理所當然，因為我知道能走到這裡有多漫長和艱難。」

灰狼總教練芬屈則大讚子弟兵，「他今天的表現相當不可思議，不斷打出精彩表現，擁有出色的切入速度、終結能力，還能投進大心臟的關鍵一擊，而且他毫無畏懼，我當時真的打算讓他打到精疲力竭為止。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法