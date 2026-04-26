日職》延續開轟猛打好手感！林安可再敲二壘安並列洋聯第一

林安可。（資料照，取自西武X）

〔體育中心／綜合報導〕效力西武獅的的台灣好手林安可昨繳出日職生涯首次猛打賞，今天對戰樂天延續好手感，敲出中外野二壘安打，連續3場敲安，西武終場在延長賽以3：0贏球，收下2連勝。

林安可昨擔任先發5棒左外野手，單場繳出3安打4打點，包含日職生涯第2發全壘打，助西武以9：7擊敗樂天金鷲。兩隊今天續戰，林安可面對樂天派出左投早川隆久先發，他仍擔任先發5棒左外野手。

請繼續往下閱讀...

林安可前3打數無安打，分別是二壘滾地球刺殺和2次三振，他在9局上面對樂天終結者藤平尚真，在一壘有人1出局時，瞄準142公里的外角偏高指叉球，擊出中外野二壘安打，隨即被換代跑退場，可惜西武未能突破僵局。直到洋砲卡納里奧（Alexander Canario）在10局上2出局滿壘敲出帶有致勝2分的左外野安打，長谷川信哉再打回第3分，岩城颯空10局下關門成功，西武終場就以3：0完封樂天。

林安可全場4打數擊出1支安打，吞下2次三振，賽後打擊率為0.238，林安可本季共累積8支二壘安打，目前與歐力士內野手太田椋並列洋聯第一。西武王牌投手平良海馬先發7局被敲2安無失分，狂飆10次三振投出2次保送，賽後防禦率為0.49；樂天先發投手早川隆久主投8局失無失分，投出9次三振，兩人都繳出優質先發，可惜都無關勝敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法