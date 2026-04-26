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MLB》二刀流影響到大谷打擊？ 羅伯斯點出重要關鍵

2026/04/26 16:45

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平近期打擊手感不佳，總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時坦言，投打二刀流的確影響到了打擊。

大谷翔平今天終結連3戰熄火低潮，對戰小熊敲出1支安打、選到2保送，單場3度上壘，但大谷近期18打席僅敲出1安，連56打席沒有擊出全壘打。對此，羅伯斯賽前受訪表示：「在大谷的字典裡，不曾出現過『低潮』這個詞，因此，現在的情況絕對是罕見的，他正在努力尋求突破，這段低迷終究會結束的。」

當羅伯斯被問及大谷的低潮是否與投打二刀流有關時，羅伯斯坦言，自己也是這麼認為的，去年他在投球端的調整節奏較慢，去年對投球的需求也比較低，所以可以說他當時更能專注於打擊，而現在是要考慮到投球局數和其他因素，所以大谷現在確實比去年更專注於投球上面。

至於對打擊的影響程度，羅伯斯認為，雖然無法給出確切的答案，但考量到大谷翔平的投球量，打擊確實受到了一點影響，儘管如此，大谷並沒有打算停止二刀流，球隊目前很需要「投手大谷」，也渴望看到他的投球。羅伯斯也擔憂大谷的體力，每一場都要投滿100球的話，確實需要更多的時間來恢復。

羅伯斯最後說道：「他本人覺得自己什麼都想做、也做得到，偉大的運動員通常都具備這樣的思考方式，在這種情況下，教練團會視情況做出應對。我們深知他的才華，也認為他是一位非常聰明的選手，正如我昨晚所說，他在每個打席之間都會進行修正。」

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