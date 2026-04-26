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中職》將於5月3日重回一軍 江少慶：多少會興奮

2026/04/26 16:15

統一獅江少慶。（資料照，統一獅提供）統一獅江少慶。（資料照，統一獅提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕以FA補償球員身分轉隊統一獅的江少慶，即將在5月3日迎來睽違近600天的一軍出賽，在亞太主球場對樂天桃猿擔任先發，他表示，畢竟1年多沒有在一軍比賽，心情多少會興奮，這幾天在一軍隨隊，先去感受一軍的比賽氛圍。

江少慶前次在一軍出賽還效力富邦悍將，2024年9月14日於新莊對樂天桃猿先發，2局上因為右肩不適提前退場，就醫診斷為右側胸大肌撕裂傷，球季提前報銷，10月上旬完成修復手術，去年整年都在復健，季後因為林岱安行使FA加盟富邦，統一選擇他為補償球員。

江少慶指出，根據原本的計畫，重回一軍是在4月底或5月初，5月3日基本上在進度內，這幾天在一軍隨隊，會去思考在場上的情境，模擬在場上會發生什麼，也去享受球迷的歡呼聲，雖然不曾在亞太主球場比賽，因為春訓曾經隨隊來亞太，賽前練習也會上投手丘做好適應。

江少慶本季在二軍出賽3場共投7.1局，被打5支安打失7分有5分責失，單場最多用52球投4局，最快球速從154公里、151公里遞減至148公里，他表示，大家都很關心他的球速，目前把身體健康擺第一位，身體恢復是優先關注目標，球速就順其自然。

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