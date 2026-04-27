詹皇率湖人拚橫掃晉級、大谷翔平對決今永昇太 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（路透）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，甫被斬斷10勝的小熊再戰道奇，雙方先發投手推出日籍左投今永昇太及25歲左投羅布列斯基（Justin Wrobleski），道奇人氣球星大谷翔平也將站上打擊區對決前WBC隊友今永昇太。另外天使VS皇家，則由26歲左投德梅斯（Reid Detmers）力抗擁有多種不同變化球路的36歲右投魯戈（Seth Lugo），天使近7戰已吞6敗，團隊打線得力圖振作，大家千萬不要錯過了。

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NBA季後賽有2場轉播，41歲詹姆斯（LeBron James）寶刀未老，前役率湖人逼進延長賽並且踢館奪勝，取得首輪3：0領先絕對優勢，晉級機會看好，反觀火箭當家球星杜蘭特（Kevin Durant）能否擺脫傷勢挺身而出，在主場球迷面前捍衛最後尊嚴，以免慘遭橫掃？此外，塞爾提克靠著三分球火力轟垮七六人，7戰4勝系列賽取得2：1領先，綠衫軍費城再踢館就將聽牌，精彩戰況令人期待。

MLB

04：00 小熊 VS 道奇 愛爾達體育2台

07：10 天使 VS 皇家 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

07：00 塞爾提克 VS 七六人 緯來體育

09：30 湖人 VS 火箭 緯來體育、愛爾達體育1台





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