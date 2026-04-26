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中職》學長陳晨威叮嚀寫下「少打第一顆」 何品室融謹記在心

2026/04/26 16:24

樂天桃猿何品室融。（記者陳志曲攝）樂天桃猿何品室融。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕昨樂天桃猿1:4不敵味全龍，而龍隊資深洋投伍鐸交出7局失1分好投。今天雙方再戰，賽前，猿隊球員準備練打前，陳晨威特別在先發打序白板上、何品室融名字下方，寫下「少打第一顆」。

對於學長的叮嚀提醒，何品室融解釋：「學長跟我說，如果真的要打，也要挑好一點的球路位置，有機會擊出長打才攻擊，真的沒辦法，被判一顆好球都沒關係。昨天投手很好，如果我輕易地就出局，下一個打者少了觀察機會，我自己下一個打席也沒有機會參考，就沒有幫助到球隊。」

昨何品室融確實兩度打第1球出局，他提到，自己也有意識到這一點，「如果打很多顆最後被三振，至少後面的打者知道投手狀況。現在我自己狀況不好、大家打擊狀況也沒很好的時候，輕易地出局很不應該。」

陳晨威經驗分享一番過後，選擇以輕鬆方式寫在白板上再行叮嚀。何品室融坦言：「我現在跟學長講話還會緊張。」何品室融提到，昨上場雖然也不是沒有想法，跟平常設定的一樣，但最近可能不適合，就先不要那樣打。

樂天桃猿陳晨威（見面）賽前在白板上寫下給何品室融的建議。（記者陳志曲攝）樂天桃猿陳晨威（見面）賽前在白板上寫下給何品室融的建議。（記者陳志曲攝）

陳晨威把叮嚀寫在白板上，後來又親自擦掉。（記者林宥辰攝）陳晨威把叮嚀寫在白板上，後來又親自擦掉。（記者林宥辰攝）

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