中職》19歲富邦大物捕手隨一軍見習 第一天就被震撼！

張育豪。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕19歲的強打捕手張育豪，去年從普門中學畢業投入選秀獲富邦悍將第一指名，身為選秀榜眼，潛力備受期待，今年他在二軍出賽6場13打數敲8安，外帶1轟和9分打點，打擊率6成15，盜壘阻殺率5成，攻守數據都非常亮眼，這兩天洲際金控大戰富邦二軍沒比賽，他一軍隨隊見習觀摩。

張育豪表示，上來多學習、多觀察，一軍比賽跟二軍比賽張力有差，投手素質、打者強度也不一樣，球團讓他在捕手教練和打擊教練身邊多看、多學，不懂就問，觀察一軍狀況，感受一軍氣氛。

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昨天富邦以0：1遭中信兄弟完封，現場湧入1萬8946名球迷，讓張育豪有很深的體認，「滿酷的，雖然我們輸了，但內容還不錯，我覺得比賽輸贏就是一顆球的差距，上去之前要先想好，必須謹慎面對每一球。」

和青棒比賽相較，張育豪說，職棒比賽很不一樣，張力超乎想像，前幾天接到球隊電話後就開車前往洲際球場，覺得滿不可思議的，很不真實的感覺，以前他在洲際球場看球賽，沒想過有一天能在場邊觀摩，希望未來初登場亢奮一點，不要緊張。

今年在二軍比賽表現不俗，張育豪認為，這只是過程，球季還很長，初期打得不錯，希望能一直維持到季末。

至於希望何時上一軍，張育豪表示，看球隊安排，不能操之過急，要穩穩得來，就算今年沒上一軍也沒關係，他還年輕，用1、2年時間讓自己更穩定一點，「現在就是按部就班，下面的事情沒做好，到上面如果慌掉的話，整個心態會崩潰，自己有設一個目標，上來一軍不能怕，也不能拖累球隊，上來就是要幫助球隊做出貢獻。」

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