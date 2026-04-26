中職》19歲富邦大物捕手二軍敲出人生首轟 媽媽竟然哭了！

張育豪。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕19歲的富邦悍將強打捕手張育豪，今年在二軍出賽6場13打數敲8安，外帶1轟和9分打點，打擊率6成15，盜壘阻殺率5成，攻守數據都非常亮眼，近期他一軍隨隊見習，顯見球團對他的重視。

值得一提的是，4月23日二軍賽在幅員廣大的嘉義市球場對味全龍，張育豪縮著手臂掃出3分砲，二軍首轟出爐，很難想像，這竟然是張育豪從小到大所擊出的第一支全壘打。

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「我從少棒、青少棒到青棒，真的都沒打過全壘打。」張育豪笑說，二軍開轟真的是人生第一支全壘打，其他人以為他在青棒時期打過很多支全壘打，但其實沒有，都打到牆下。

張育豪透露，那一場二軍賽爸爸有到場看球，媽媽在家看轉播，「媽媽說看我打全壘打先流下眼淚，然後再打給爸爸說，叫他趕快把那一顆球拿回來，結果真的有拿到球。」

張育豪縮著手把球扛出大牆，球迷戲稱他是「新一代怪力男」，他笑說，「那不是怪力男啦，只是運氣好，剛好風吹出去的，不過那一球真的是縮著手打，沒有打到球的甜蜜點。」

從青棒挑戰職棒，張育豪認為，進步最多的是心態和比賽應變能力，只是還沒到很穩定，但至少比青棒時期好很多，還要加強的地方很多，例如不能因為一顆球影響到後面情緒，也不能太鑽牛角尖，來到職棒場上一直鑽牛角尖不會愈來愈好，只會原地踏步。

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