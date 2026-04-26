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TPBL》克羅馬35分、高錦瑋迎紀錄夜 雲豹收拾夢想家奪例行賽龍頭

2026/04/26 17:13

克羅馬。（記者陳逸寬攝）克羅馬。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕TPBL桃園雲豹今靠克羅馬35分，高錦瑋挹注本土最高17分，以104：100力退福爾摩沙夢想家，勇奪例行賽龍頭，以頭號種子之姿前進季後賽，將在5月10日首輪對決季後挑戰賽勝方。

雲豹賽前以22勝12敗暫居龍頭，夢想家22勝13敗緊追在後，雲豹今贏球就確定在例行賽封王，夢想家今進行例行賽最終戰，若贏超過12分，也確定能取得季後賽頭號種子，若未能贏超過12分，則必須視雲豹下月2號作客新北國王賽果而定。

夢想家首節靠霍爾曼獨攬11分，帶著29：23領先進入第二節，次節輪到雲豹克羅馬挺身而出，此節5投4中，包括2記三分球，在上半場結束前取得50：47反超。

克羅馬拿下全場最高24分，迪亞洛13分、6籃板，夢想家以霍爾曼16分、10籃板最佳，張宗憲本土最佳9分。

易籃後，夢想家陷入將近4分鐘，被雲豹打出10：0一波流擴大優勢，上半場一分未得的高錦瑋，此節火力大爆發，單節8投6中，包括3記三分球，轟下17分，幫助雲豹帶著85：69的優勢進入決勝節，夢想家末節展現韌性，以一波18：8回敬，將分差縮小至個位數，讓比賽再度出現懸念。

只是隨後班提爾在倒數4分鐘犯滿畢業，夢想家在少了一名得分大將下在最後37秒靠湯普金斯的三分打追到95：100，但接下來米勒2罰俱中，夢想家反撲宣告功虧一簣，吞下2連敗，例行賽確定以第2名之姿進入季後賽。

克羅馬貢獻35分、4籃板、3助攻、3抄截，迪亞洛23分、11籃板，高錦瑋17分都集中在第三節，完成生涯1500分里程碑。

夢想家5人得分超過雙位數，霍爾曼替補攻下全隊最高24分，張宗憲17分次之，湯普金斯16分，12籃板，蔣淯安15分，班提爾10分作收。

高錦瑋。（記者陳逸寬攝）高錦瑋。（記者陳逸寬攝）

霍爾曼。（記者陳逸寬攝）霍爾曼。（記者陳逸寬攝）

張宗憲。（記者陳逸寬攝）張宗憲。（記者陳逸寬攝）

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