日職》不速之「鴿」助攻3分？西武教頭笑稱：也許帶來幸運吧！

一隻鴿子在延長賽10局上現身球場，意外成為替西武帶來勝利的「幸運之鴿」。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕西武獅今在延長賽10局上單局攻下3分，終場以3：0擊敗樂天金鷲，而在該局兩出局二壘有人時「稀客」降臨、一隻鴿子飛到一壘附近，意外打亂樂天後援投手加治屋蓮的投球節奏，也讓這位不速之「鴿」成為替西武帶來贏球氣勢的幸運之鴿。

台灣好手林安可在昨天貢獻猛打賞4打點後，今天仍擔任先發5棒左外野手，並在9局上敲出二壘安打，但教練團隨後換上代跑，他提前退場休息。比賽0：0進入延長賽，10局上2出局二壘有人時，一隻鴿子降落在一壘附近，之後甚至留在場內不走，讓樂天形成類似「內野5人佈陣」的狀態。

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在加治屋蓮投出1壞球時，一壘審吉本試圖將牠趕走，但這隻鴿子似乎習慣人群，遲遲不肯飛離，最後雖被引導到一壘界外區，卻也打亂了投手節奏，他先對古賀悠斗投出四壞球，再被渡部聖彌敲出安打，形成2出局滿壘危機，接著卡納里奧擊出帶2分打點的致勝安打。

《體育報知》指出，在10局下2出局三壘有人時，又有一隻鴿子出現在三壘邊線附近，是否為同一隻鴿子不得而知，但牠「見證」比賽結束。西武監督西口文也賽後笑說：「這不太常見啦，也許是帶來幸運吧！」當時在打擊區的古賀則表示：「我沒有注意到，是看到大家在笑，才發現原來是鴿子。」

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