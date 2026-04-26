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全障運》新北首創AI火炬手 LINE傳聖火抽黃金

2026/04/26 18:03

全國身心障礙運動會新北市體育局推出「AI火炬手」及「LINE傳聖火」活動。（新北市體育局提供）全國身心障礙運動會新北市體育局推出「AI火炬手」及「LINE傳聖火」活動。（新北市體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕2026年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場，為鼓勵全台民眾參與盛會，新北市體育局今年首度結合AI科技與LINE互動機制，推出「AI火炬手」及「LINE傳聖火」活動，打破時間與空間限制，讓全民都能化身火炬手，一起傳遞聖火為選手加油。

體育局指出，即日起至4月30日止，民眾加入「新北市政府體育局」官方LINE帳號，點選「AI火炬手」功能，即可透過AI技術生成個人專屬火炬手虛擬形象，完成後將圖片上傳至Facebook或Instagram限時動態，並使用「輪到你了」功能分享，象徵將勇氣之火接力傳遞，再把限時動態截圖留言於「新北運動聚點」FB指定貼文下方，並標記3位好友，即可獲得抽獎資格，有機會抽中Switch2及7-11商品禮券等好禮。

此外，5月1日至5月22日推出「FIGHT！無礙逐光」LINE傳聖火抽黃金，邀請民眾組隊參與，只要加入「新北市政府體育局」官方LINE，線上組成5人一隊的「聖火戰隊」，即可展開聖火傳遞任務。

隊員每個人前往1間全台縣市或一間新北市行政區的85度C門市或指定地點，開啟手機GPS定位，拍攝與店面招牌或指定標示的合照並完成打卡，即可累積聖火足跡，全隊完成「全台路線」5個不同縣市，或「新北路線」10個不同行政區，即可解鎖團體抽獎資格，有機會獲得馬年紀念黃金、MacBook Air、飯店住宿券及餐券等大獎，若抽中獎品每位隊員都有1份。

體育局表示，本屆全障運除了競賽，還創新7大貼心服務，透過社群首創線上組隊傳聖火，希望透過創新互動方式，讓全民參與其中，邀請全台民眾號召親朋好友，一起加入「聖火戰隊」熱血應援，為選手加油打氣。

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