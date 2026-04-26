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亞沙運》台灣龍舟隊惜敗香港 男子12人制400公尺第4名

2026/04/26 18:17

台灣龍舟隊男子12人制400公尺第4名 。（中華奧會提供）台灣龍舟隊男子12人制400公尺第4名 。（中華奧會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，台灣龍舟隊今天在男子12人制400公尺決賽以1分40秒210名列第4無緣獎牌，本屆賽事以2銅作收。

台灣隊預賽與泰國、香港同組，以1分46秒090名列第3，晉級準決賽；接著以1分36秒192名列第1，取得決賽門票。決賽鳴槍後，中國與泰國就位列領1、2名之爭的行列，台灣隊則與香港爭第3，最終以些微差距不敵香港的1分40秒188，未能再度站上頒獎台。

「可能是體力上分配沒有到特別好，也沒恢復得很充足，大家都盡力了，在這種高壓強度下，本來就有輸有贏。」我國選手李郡霖表示，2個小時賽程內，進行3場高壓對抗，確實蠻吃力，「以近期調整狀況與訓練環境，還有在戰術調整方面，都發揮得不錯。」教練侯鴻章說：「香港恢復比我們快，我們退得多，他們退得少，我們36秒掉到40秒，他們37秒掉到40秒，2銅算是達階段性目標。」

台灣女子隊預賽和香港、澳門同組，以1分56秒016分組第3進入準決賽，之後划出1分59秒739排第4，只能與香港爭第5；排名賽又以2分02秒075落敗，以第6名作收。本屆龍舟賽事結束，台灣隊在男子12人制100公尺、200公尺各獲1面銅牌，總計斬獲2銅。

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