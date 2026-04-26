中職》獅帝芬昨失4分仍撐完7局 林岳平喊暫停是關鍵

林岳平。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅洋投獅帝芬昨對台鋼雄鷹先發，雖於3局上狂丟4分讓球隊處於落後，5局上因為投球超時被判壞球一度出現情緒，在總教練林岳平喊出暫停並親自溝通後，獅帝芬竟然笑得非常開心，最終以106球吃完7局，林岳平今天賽前解釋說：「有些狀況必須由我來講。」

獅帝芬於5局上吳念庭打擊時，因為投球超時被主審裁定壞球，雖然讓吳念庭擊成飛球形成2出局，卻馬上被魔鷹擊出安打，林岳平立刻喊出暫停走上投手丘，當面與獅帝芬進行溝通，「如果讓他繼續投，也許5局都投不完。」

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林岳平指出，獅帝芬似乎不滿被抓違規超時，肢體動作有點要挑戰裁判的意味，「我看到他故意在那邊摸，認為當下他有點在挑戰裁判，幸好有解決吳念庭，後來魔鷹打安打，我認為下一棒如果沒有解決，也許他5局就把球數用完。」

獅帝芬在林岳平訪視投手丘後笑得很開心，最終把賽前設定的7局投完，林岳平說：「我上去是跟他說，做好你的投球工作，不要挑戰裁判，然後他就笑了，我也不知道他在笑什麼。」

獅隊前天派喬登先發，只投3局就因為二頭肌緊繃提前退場，加上比賽打到10局才分勝負，牛棚動用7人各投1局，昨天需要獅帝芬投長局數減輕牛棚負擔，林岳平說：「他如果投不完7局，我們會比較麻煩，他也明確知道我要表達什麼，情緒很快速就調整回來。」

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