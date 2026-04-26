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中職》台裔太空人林琪兒開球 感受台灣棒球熱情應援

2026/04/26 19:06

〔記者林宥辰／桃園報導〕首位在台灣出生、台裔美籍NASA太空人（Dr. Kjell Lindgren）原訂週五在桃園球場開球，該場比賽因雨延賽後，林琪兒改變行程，今天仍造訪桃園球場，為中職賽事開出好球。

接受樂天桃猿球團訪問時，林琪兒說，自己曾執行過兩次太空飛行、兩次太空漫步，發射和著陸，但開球對他而言仍是相對可怕。他也說，很感謝有這個機會來體驗台灣棒球。

林琪兒也說，能明顯感受到台灣球迷的熱情，也有啦啦隊提升球迷應援氣勢，「無論是美國還是台灣棒球，核心都是團隊合作。大家成為一個團隊，展現最好的自己贏得比賽。以太空人來說，則是完成任務，期待看到兩隊全力以赴爭取勝利。」

美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）受邀開球。（記者陳志曲攝）美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）受邀開球。（記者陳志曲攝）

美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）受邀開球。（記者陳志曲攝）美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）受邀開球。（記者陳志曲攝）

美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）受邀開球。（記者陳志曲攝）美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）受邀開球。（記者陳志曲攝）

美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）受邀開球。（記者陳志曲攝）美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）受邀開球。（記者陳志曲攝）

美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）受邀開球。（記者陳志曲攝）美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）受邀開球。（記者陳志曲攝）

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