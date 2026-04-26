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中職》神！劉子杰生涯首轟再見轟 樂天驚險擊敗味全

2026/04/26 20:02

樂天桃猿劉子杰敲出再見全壘打。（記者陳志曲攝）樂天桃猿劉子杰敲出再見全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕威能帝、鋼龍兩位曾拿下年度MVP的洋投，今天同場先發，兩人各自投出6局無失分佳績，雙方決戰牛棚，何品室融一度滿壘建功，但朱承洋連兩天遭同一位打者王順和三壘打狙擊，9局下，味全推出陳冠偉，劉子杰擊出再見轟，生涯首轟就是再見轟，樂天3:2贏球。生涯首轟即為再見轟，聯盟史上第12人、樂天桃猿隊史首人。

鋼龍前3局僅被擊出1安打，林子偉首局敲安但盜壘失敗，前3局鋼龍變相投出9上9下。4局上，何品室融敲安、靠著龍隊中外野手郭天信失誤上二壘，後續林泓育雖選到保送，但鋼龍力保不失。

樂天王牌威能帝2局遭遇危機，被李展毅擊出內野安打，隨後砸到李凱威、2出局後保送蔣少宏，合計出現兩次四死球，造成滿壘，之後三振劉俊緯解危。

兩位王牌洋投各投6局，兩人都無失分，威能帝送出8次三振、僅被擊出1安打；鋼龍表現不遑多讓，5次三振、4安打，僅送出1保送。

雙方決戰牛棚，7局下，黃暐傑接替鋼龍，被林智平、劉子杰連續安打，宋嘉翔犧牲短打，馬傑森擊出投手正面滾地球，黃暐傑選擇傳本壘，拿下第2個出局數，但隨後不慎對成晉觸身球，造成滿壘。

味全選擇換投，剛登板的林鋅杰面對何品室融，被擊出帶有2分打點安打，樂天突破平手僵局。

帶著2分領先進入9局上，昨平手遭狙擊的守護神朱承洋連兩天登板，1出局後被李展毅擊出二壘打，又被李凱威敲安，造成一三壘有人。

再次面對昨擊出關鍵安打的王順和，朱承洋連續兩天遭王順和擊出三壘打，帶有2分打點，味全追平。冉皓燐擊出平飛球，但形成雙殺守備。

9局下，味全推出陳冠偉，劉子杰擊出再見轟，生涯首轟就是再見轟。

樂天桃猿劉子杰敲出再見全壘打。（記者陳志曲攝）樂天桃猿劉子杰敲出再見全壘打。（記者陳志曲攝）

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