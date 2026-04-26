中職》林培緯猛打賞獲單場MVP 感謝總教練林岳平賽前提點

統一獅林培緯。（統一獅提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕林培緯今天演出生涯第2次猛打賞，不僅中止最近4場9打數0安打的低潮，還貢獻2分重要的打點，幫助統一獅以9：5擊敗台鋼雄鷹，本季首次獲選單場MVP，他感謝總教練林岳平在賽前的提點，讓他這場每個打席都能自在面對。

林培緯1局下首打席就敲安，助獅隊以3：2超前，延續單局灌進5分的攻勢，當台鋼打完3局追至只差2分，4局下他又擊出二壘安打，助獅隊以7：4擴大領先。他表示，1局上王柏融擊出場地安打，他其實有機會攔下，攻守交換時感到自責，跑去跟郭俊麟說抱歉，1局下想打回分數的心態非常強烈。

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林培緯認為，公辦熱身賽打擊率0.200，開季截至賽前低到0.155，也許是讓他不自在的主因，雖然該做的訓練一樣沒少，也經常進行打擊特訓，就是沒能在場上轉化為成績，感謝陳鏞基在開季前鼓勵他「多相信自己一點」，讓他有動力持續做好該做的訓練。

林培緯更要感謝總教練林岳平，他表示，賽前總教練看他不是放得很開，希望他能自在一點，這場每個打席他都有放鬆，不像之前那樣綁手綁腳，「我打成這樣，餅總還是繼續用我，很感謝他跟我說這些話。以前只要打不好，就會懷疑自己，覺得要下二軍了，今年比較沒有這種感覺，不會想東想西。」

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