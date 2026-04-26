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中職》首轟即再見轟寫隊史紀錄！劉子杰冷靜擬定策略建功

2026/04/26 20:50

樂天桃猿劉子杰敲出再見全壘打，獲選單場MVP，穿上女僕裝綁雙馬尾慶祝。（記者陳志曲攝）樂天桃猿劉子杰敲出再見全壘打，獲選單場MVP，穿上女僕裝綁雙馬尾慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿自培出身新人劉子杰，今一棒留名隊史，他在9局下從陳冠偉手中擊出再見全壘打，成為史上第12位、樂天隊史首位生涯首轟即再見轟的選手，也幫助球隊3:2擊敗味全龍。

提到9局關鍵打席，劉子杰說：「前面本來要抓直球，但策略到位卻沒打好，考量對方指叉球比率高，決定抓沒有掉下來的指叉球。」劉子杰說，策略擬定後，站上打擊區就沒有想太多。

劉子杰提到，站上打擊區前，曾和隊友說，希望他能結束比賽。但他也坦言，沒想過首轟是這樣情景下達成，「打出去覺得有機會長打，但沒想過會是全壘打，擊出去第一時間先認真跑壘。心情很震撼，從來沒想過首轟會是這樣。」劉子杰也說，自己職業生涯才剛起步，第一支全壘打最困難，希望往後多打一些，也希望球迷多多進場支持他們。

劉子杰得知自己的紀錄，也詢問聯盟上一位首轟即再見轟締造者，也才得知是自己南華大學學長、味全龍隊林孝程。

賽後，蓄著長髮的劉子杰，賽後在隊友跟球迷鼓譟下，以雙馬尾和女僕裝造型登上MVP頒獎台，他笑說，球迷要求之下，他就全力配合。他也笑說：「上次看勛傑這樣穿，覺得好好笑，但我沒有笑他。這次穿起來有點不舒服，整套得我大概沒辦法。」

樂天桃猿劉子杰敲出再見全壘打，獲選單場MVP，穿上女僕裝綁雙馬尾慶祝。（記者陳志曲攝）樂天桃猿劉子杰敲出再見全壘打，獲選單場MVP，穿上女僕裝綁雙馬尾慶祝。（記者陳志曲攝）

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